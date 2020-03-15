ليلى علوي تعلن أن يسرا وهالة وإلهام هن كاتمات أسرارها ومفاجأة سينمائية تجمعهن مجددًا

في الجزء الثاني من لقاء الإعلامي بلال العربي مع النجمة ليلى علوي خلال برنامج B my guest تطرقا لعلاقة الصداقة القوية التي تجمعها بعدد من زملائها النجوم بالوسط الفني خاصة يسرا وهالة صدقي وإلهام شاهين ولبلبة والنجم عادل إمام وهذا تزامنًا مع طرح فيديو له وهو يقوم بدور الحكم أثناء مباراة كرة قدم جمعت بين الجنسين من الفنانين أثناء كواليس أحد الأعمال الفنية.



وأكدت ليلى فى اللقاء أن علاقتهم القوية جعلتهم جميعا خلال كل تلك السنوات على حد قولها " في ضهر بعض في كل المواقف سواء السيئة أو المفرحة" وهو ما استوقف الإعلامي بلال العربي في أن تلك النقطة تميز الفنان المصري عن باقي الفنانين.



وأضافت ليلى أن تلك العلاقة خلقت نوعًا مختلفًا من المنافسة في هذا الجيل وفي نفس الوقت لم تخل منها روح المنافسة للأفضل والصراع على تقديم الأحسن والمختلف باستمرار وبالتالي فهي ليست منافسة شخصية بقدر ما هي منافسة للأفضل .



أما عن كواليس تلك الصداقة فكشفت ليلى أن الفنانة إلهام شاهين كانت أكثر مشاغبة في كواليس فيلم المشاغبات الثلاثة منوهة إلى أن إلهام وهالة ويسرا كاتمات أسرارها وهو ما أكدته بالفعل النجمة إلهام شاهين في مداخلة مصورة لها باللقاء لتعلن من خلالها عن مفاجأة وهي عودتهما سويًا بعمل سينمائي قريبا بعد فترة غياب دامت لسنوات منذ آخر أعمالهما فيلم "يادنيا ياغرامي"



من جهة أخرى تعتز ليلى علوي بعائلتها جدا حيث تعتبر أن العائلة رقم واحد بالنسبة لها كما تطرق الحديث لكيفية تحقيق الشهرة وكان لليلى رأي خاص كشفت من خلاله أن تحقيقها الآن سهل جدا ربما تأتي برقصة أو فستان على السوشيال ميديا لكنها ترى أن الشهرة أنواع فهناك شهرة من أجل التاريخ أو الشكل أو ال funny أو الشغل لكنها سعيدة لأنها من المحظوظين الذين جاءت شهرتهم بعيدا عن السوشيال ميديا وربما يعتبر جيلها والأجيال من قبله هم واجهوا كثير من الصعوبات لتحقيق تلك الشهرة .



وفي رسالة منها للجيل الحالي طالبت الشبا بالاهتمام بأنفسهم أمام المرايا وفي السوشيال ميديا ومن المعروف عن ليلي أنها واحدة من أيقونات الجمال على الشاشة إلا أنها فجأت الإعلامي بلال العربي بعدم اهتمامها بمنتجات التجميل خاصة وأنها ليست ممن ترغب في الوقوف كثيرا أمام المرايا لأنها كما قالت "لم ترى نفسها جميلة وترى غيرها أجمل " ! كما أشارت أنها لم تقم بعمل جلسات المساج منذ الصيف تحديدا وهي تعلم أنها مقصرة في حق نفسها لكنها تعلم أيضا أن السبب وراء ذلك هو اهتمامها أكثر ببيتها.

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أيضا تحدثت عن الرجل في حياتها وأكدت أن علاقتها بالرجال سوية قدر ما تأخذ قدر ما تعطي وأضافت أن أغلب أصدقائها منهم وهي تعتز بهم ربما تصل العلاقة بينهم إلى الأخوة لكنها لها شروط تراى من الصعب أن تجدها في شريك حياتها وأهمها الكذب حتى وإن لم يتواجد لفترة محددة ربما تستغرق خمس أعوام أو أكثر لكن تبقى العلاقة محترمة .



وفي مداخلة مع النجم هاني رمزي حرص على إبراز شخصية ليلى المعطاءة التي تسعى دائما للخير مشيرا أنه اشتاق لها سينمائيا وتليفزيونيا كاشفا أن هناك عمل سيجمعهما قريبا.

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