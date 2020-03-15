شكرا لقرائتكم خبر عن مع دمية "كنغر".. توم هانكس ساخرا: "بفضل المساعدين دعونا نعتنى ببعضنا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطل النجم الأمريكى توم هانكس، بتدوينه جديدة على جمهوره من الحجر الصحى، بعد خضوعه للعزل بسبب إصابته وزوجته ريتا ويلسون، بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، ونشر هانكس، عبر حسابه الشخصى على إنستجرام، صورة لوجبة إفطاره وأمامها دمية "كنغر" يحمل علم أستراليا، وقال فى تعليق كوميدى، "بفضل المساعدين.. دعونا نعتنى بأنفسنا ببعضنا البعض.. هانكس".

ويأتى هذا بعد يوم واحد، من أول رسالة وجهها النجم الأمريكى توم هانكس، وزوجته ريتا ويلسون، لشكر لكل من اهتم بهما عقب إعلان إصابتهما بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، ودخولهما الحجر الصحى، كما طمئنا الجميع على حالتهما أثناء خضوعهما للرعاية الصحية والملاحظة من الفرق الطبية المختصة.





وكان قد نشر توم هانكس، صورته برفقة زوجته، عبر حسابه الشخصى على "إنستجرام"، السبت، وقال فى تعليقه عليها، "مرحبا يا رفاق. أنا وريتا.. نريد أن نشكر الجميع هنا فى الحجر الصحى الذين يهتمون بنا جيدًا.. لدينا Covid-19 ونحن فى عزلة لذلك لا ننشره إلى أى شخص آخر.. هناك من يمكن أن يؤدى إلى مرض خطير للغاية.. نحن نأخذها فى يوم واحد فى كل مرة.. هناك أشياء يمكننا القيام بها جميعًا للتغلب على هذا من خلال اتباع نصيحة الخبراء ورعاية أنفسنا بعضنا البعض، أليس كذلك؟.. تذكر، على الرغم من جميع الأحداث الحالية، لا يوجد بكاء فى لعبة البيسبول.. هانكس".

من جانبها، نشرت ريتا ويلسون، نفس الصورة برفقة زوجها توم هانكس، عبر حسابها الشخصى على "إنستجرام"، وقالت "تحديث صغير أدناه لكم جميعا منى وتوم هانكس.. نحن ممتنون للغاية لتدفق الصلوات والحب والدعم.. يعنى هذا الكثير ويقوينا.. (انتقل إلى الحساب الشخصى لتوم هانكس على إنستجرام لرؤية الرسالة حيث أن إعادة النشر لم تنجح)".

يشار إلى أن شيت هانكس نجل الممثل الأمريكى توم هانكس، كان قد كشف الموقف الصحى لوالديه بعد إعلان إصابتهما بفيروس كورونا المستجد، مؤكدا أنهما يخضعان لجميع الإجراءات الطبية اللازمة ولا داعى للقلق.

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وظهر شيت هانكس، فى فيديو عبر حسابه بموقع "أنستجرام"، الخميس، ليوضح حقيقة إصابة والديه بالفيروس ويوضح وضعهما الحالى لمعجبى والده، حيث قال: "إنهم ليسوا قلقين لكنهم يخضعون لجميع الإجراءات الطبية اللازمة.. لا أعتقد أن هناك أى سبب يدعو للقلق".

ويأتى هذا بعدما أعلن النجم العالمى توم هانكس إصابته بفيروس كورونا هو وزوجته ريتا ويلسون فى أستراليا، وذلك من خلال حساباته على السوشيال ميديا، حيث أوضح أنهما شعرا ببعض الأعراض وعندما قاما بالفحص جاءت النتيجة إيجابية، وأكد عدد من المواقع الإخبارية العالمية صحة الخبر.

وكتب هانكس على صورة نشرها – آنذاك - تظهر فيها قفازات طبية: "أنا وزوجتى فى أستراليا حالياً، وخضعنا لاختبارات طبية أظهرت إصابتنا بالفيروس"، وذكر موقع justjared على لسان مسئولين حكوميين فى استراليا أن الحالات الجديدة لفيروس كورونا فى البلاد، تشمل توم هانكس وريتا ويلسون، ويعتقد أن الزوجين أصيبا بالمرض خارج أستراليا وبالتحديد فى الولايات المتحدة، وأعلن الموقع أن توم هانكس وزوجته ريتا فى عزلة بالحجر الصحى بمستشفى فى جولد كوست وسيقضيان هناك 14 يومًا. يذكر أن آخر أعمال هانكس هو فيلم Greyhound، المقرر عرضه فى يونيو المقبل ويشارك هانكس البطولة إليزابيث شوى، ستيفن جراهام، مانويل جارسيا رولفو، كارل جلسمان، ماكسيميليان أوسينسكى، لى نوريس، توم بريتنين، روب مورجان، جرايسون راسل، ديفين درويد، ديف ديفيس، مايكل بنز، ماثيو زوك، كريج تيت.