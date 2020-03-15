شكرا لقرائتكم خبر عن "تحصنت بذي العزة".. أحمد شيبه يواجه تفشي فيروس كورونا بدعاء مؤثر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفاعل المطرب أحمد شيبة، مع تفشي فيروس كورونا في الكثير من دول العالم وتوجه إلى العالم العربي والشرق الأوسط بتوجيه دعاء مؤثر لمتابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث نشر "شيبة" على حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، اليوم الأحد، صورته وعليها دعاء قائلا: "تحصنت بذي العزة، واعتصمت برب الملكوت، وتوكلت على الحي الذي لا يموت، اللهم اصرف عنا الوباء، بلطفك يا لطيف، إنك على كل شيء قدير".



أحمد شيبة على انستجرام

وشارك المطرب أحمد شيبة جمهوره من خلال صفحته على "فيس بوك" بصور كشف من خلالها تفاصيل كليبه الجديد "شاب عجوز"، وهي من كلمات الشاعر عصام حجاج، وألحان تامر حجاج، وتوزيع الموسيقي إسلام شبيسي وميدو مزيكا، وهندسة صوت أحمد جوده، ومن إخراج محمد حجازي.

Advertisements

من ناحية أخرى، طرح "شيبة"، مؤخراً تتر مسلسل الأخ الكبير للنجم محمد رجب، والأغنية تحمل نفس اسم العمل، من كلمات عصام حجاج، وألحان تامر حجاج، وتوزيع موسيقي أشرف البرنس، ويعرض المسلسل حاليا على قناة سى بى سى.

مسلسل "الأخ الكبير"، تدور أحداثه فى إطار اجتماعي ودرامي حول قصة شاب فقير يعيش في حي شعبي ببولاق أبو العلا ويواجه تحديات الحياة فيمر بأكثر من أزمة ويحاول التغلب عليها وغيرها من الأحداث، وينتمى العمل لنوعية أعمال الـ45 حلقة وهو تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة محمد رجب، أيتن عامر، عبير صبرى، هبة مجدى، دينا فؤاد، محمد عز، أشرف زكى، محمود حجازى، إيهاب فهمى، رندا البحيرى، هاجر أحمد، أحمد حلاوة، حمادة بركات وعدد آخر من الفنانين، وتجسد الفنانة هبة مجدي دور البطولة النسائية أمام النجم محمد رجب فى مسلسل "الأخ الكبير".

كما يستعد أيضا شيبة لتسجيل أغنيتين الأولى من كلمات إيهاب عبد العظيم، من ألحان عمرو الشاذلى، وتوزيع الموسيقى عمرو الخضرى، والثانية من كلمات رضا المصري، وألحان حسن دنيا، ومن المقرر أن يتم تسجيل أغانى بالأيام المقبلة.