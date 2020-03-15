شكرا لقرائتكم خبر عن نوال الزغبى تواجه فيروس كورونا بكمامة وتيشرت مكتوب عليه "خليك بالبيت" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت النجمة اللبنانية نوال الزغبي، صورة لها مرتدية كمامة وتطالب الناس بالمكوث في منازلهم خلال الفترة الحالية بسبب تفشي فيروس كورونا، ونشرت نوال الزغبي صورتها على حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، اليوم الأحد، وهي ترتدي بدلة زرقاء اللون وتحتها تيشرت أبيض مكتوب عليه "خليك بالبيت" وكمامة على وجهها لتوعية المواطنين بضرورة الالتزام بالمنازل، وعلقت قائلة: "خليك بالبيت ضد الكورونا".

وفي وقت سابق، أبدت النجمة اللبنانية نوال الزغبى اعتراضها على تعامل لبنان مع فيروس كورونا، منتقدة استمرار رحلات الطيران من دول يتفشى بها المرض مثل إيطاليا وإيران، وذلك بعد إعلان سلطات مطار بيروت استقبال رحلتين أحدهما من مدينة ميلانو الإيطالية والثانية من العاصمة الإيرانية طهرا.



نوال الزغبى

وكتبت نوال تعليقا علي خبر استقبال 150 مواطنا في مطار بيروت الأربعاء الماضي قادمين من طهران، ساخرة، عبر حسابها بموقع "تويتر" :"بصراحة بعد ما شفت غير لبنان هوي اللي بيستورد الكورونا ..في رجال بهالبلد .. الكورونا".

Advertisements

كما طالبت الفنانة اللبنانية إليسا، السلطات اللبنانية، بغلق حدود لبنان، في مواجهة فيروس كورونا المستجد، قائلة :" يا جماعة دول العالم المتطورة ما عم فيها تضبط كورونا كيف بدكن نعمل ونحنا مطارنا وحدودنا فلتانة؟".

وقالت إليسا في تغريدة عبر تويتر:"شو هالمزرعة اللي عايشين فيها نحنا؟ وقفو الطيارات من ميلانو بس احزرو شو؟ في طيارة واصلة الليلة من طهران! معقول الاستلشاء أكتر من هيك؟ يا جماعة دول العالم المتطورة ما عم فيها تضبط كورونا كيف بدكن نعمل ونحنا مطارنا وحدودنا فلتانة؟، سكروا حدودنا".

وكانت قد أعلنت السلطات الصحية اللبنانية الخميس الماضي ارتفاع عدد الوفيات جراء فيروس كورونا إلى 3 حالات، جاء ذلك بحسب ما نقلته قناة العربية، وكانت السلطات الصحية فى لبنان، قد أعلنت الأربعاء، تسجيل حالة وفاة ثانية جراء الإصابة بفيروس كورونا، جاء ذلك بحسب ما ذكرته قناة العربية فى خبر عاجل، كما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، تسجيل 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع بذلك عدد إجمالى الإصابات إلى 59 إصابة.