شكرا لقرائتكم خبر عن مى كساب تطالب المشاهير بتوعية المواطنين بخطورة كورونا: الناس وخدة الموضوع هزار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالبت الفنانة مي كساب، زملاءها من الفنانين والإعلاميين والرياضيين باستخدام حسابتهم على مواقع التواصل الاجتماعى لتوعين المواطنين بخطورة فيروس كورونا والوقاية منه، ونشرت مى كساب عبر حسابها الشخصى على موقع "انستجرام"، اليوم الأحد، رسالة عن هذا الوباء قائلة: "أنا طبعا واثقة في رحمة ربنا بينا ولطفه وأنه هيسترها معانا والأيام الوحشة دي هتعدي على خير لان ده وعد ربنا لينا أننا هنكون في مصر في سلام آمنين".



مى كساب على انستجرام

وتابعت في رسالتها: "بس أرجو وأدعو كل زمايلي الفنانين والرياضيين والإعلاميين ومشاهير السوشيال ميديا أننا كلنا نستغل الأكونتات بتاعتنا لعمل فيديوهات توعية للجمهور عشان الحماية والوقاية والعلاج من الفيروس ده عشان ناس كتير واخده الموضوع هزار وده مش صح في ظرف طارئ زي ده لازم نقف جنب أجهزة الدولة ووزارة الصخة عشان نقاوم ونعدي المحنة دي وانا هأبتدي بنفسي وعلى اد ما أقدر هعمل فيديوهات تساعد في تخطي المحنة دي وربنا يحفظنا ويحفظ أهلنا وبلادنا".

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وفي وقت سابق، أعربت الفنانة مى كساب، عن سعادتها بقرار نقابة المهن الموسيقية، بإنشاء شعبة الأداء الشعبي، مقدمة الشكر لوزيرة الثقافة، الدكتورة إيناس عبدالدايم، ونقابة الموسيقين، متمنية أن تكون أخر محنة تمر عليهم.

ونشرت مى كساب عبر حسابها بموقع "أنستجرام"، صورة لها مع زوجها، معلقة عليها قائلة :"شكرا وزيرة الثقافه إيناس عبد الدايم والسيد رئيس المصنفات الفنية د/ خالد عبد الجليل والأستاذ سيف العجيزي والسيد نقيب الموسيقين هاني شاكر والساده أعضاء مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية وأخي وسندي نقيب الممثلين أشرف زكي والشاعر الكبير بهاء الدين محمد والساده الصحفيين والإعلاميين والجمهور الغالي اللي ساندنا في المحنة دي وألف حمد وشكر لله على الستر ويارب تكون دي المحنة التالتة والأخيرة عشان تعبنا #شعبه_الاداء_الفني #نقابة_المهن_الموسيقية".