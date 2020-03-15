شكرا لقرائتكم خبر عن ليدى جاجا تدخل الحجر المنزلى مع كلابها خوفا من عدوى كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهرت المطربة الأمريكية الشهيرة ليدي جاجا، من منزلها بجانب كلابها كوسيلة تعبير داعمة للمناشدات الدولية المطالبة بالمكوث في المنزل هذه الفترة لعدم التعرض لعدوى فيروس كورونا القاتل، وتفاعلت مطربة البوب الشهيرة ليدي جاجا، مع الحملة العالمية ضد فيروس كورونا القاتل ببعض النصائح والإرشادات لجمهورها لعدم الوقوع في فخ الإصابة أو العدوى بهذه الوباء الذي أصبح منتشرًا على مستوى العالم.



ليدى جاجا على انستجرام

ونشرت ليدي جاجا صورتها بجانب كلابها عل حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، ووجهت رسالة قائلة: "تحدثت مع بعض الأطباء والعلماء. ليس الأمر أسهل على الجميع في الوقت الحالي، لكن أصح ما يمكننا القيام به هو الحجر الصحي الذاتي وعدم التسكع مع الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا وفي مجموعات كبيرة".



ليدى جاجا مع كلابها

وتابعت: "أتمنى أن أرى والداي وجداتي في الوقت الحالي، لكن من الآمن ألا أفعل ذلك، لذلك لا أصاب بالمرض وفي حالة إصابتي به. أنا معلقة في المنزل مع كلابي. أحبك أيها العالم، سنتجاوز كل هذا. ثق بي، لقد تحدثت إلى الله واطمئن أننا سنكون على ما يرام".

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وفي وقت سابق، حرصت النجمة العالمية ليدى جاجا، على مؤازرة الناس ومحاولة طمأنتهم بتأكيدها على تكاتف الجميع فى مواجهة المرض كشركاء فى هذا العالم.

ووجهت ليدى جاجا، رسالة طمأنينة ودعم لكل المرضى والخائفين من الفيروس القاتل، حيث كتبت عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، "الآن من المهم أن تكون لطيفًا.. بالنسبة لأولئك المرضى أو الذين ليسوا مرضى، والخائفين.. نحن فى هذا معًا.. أحب هذا العالم".

يأتى هذا فيما كان قد أدلى رئيس مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها فى الولايات المتحدة بشهادة أمام الكونجرس الأمريكي، قال فيها إن المسئولين عن الصحة العامة ناقشوا المعلومات عن فيروس كورونا فى قاعات لتدارس المسائل السرية فى مناسبات عديدة "يصعب حصرها"، لكنه قال إن هذه المعلومات لم يتم التعامل معها بوصفها سرية.