حقيقة وفاة الفنان العالمي توم هانكس

كتب امير فتحي في الأحد 15 مارس 2020 11:51 صباحاً - نشر موقع ” News24 ” نقلا عن لسان متحدثة بإسم وزارة الصحة في ولاية كوينزلاند الأسترالية عن وفاة الفنان العالمي ” توم هانكس ” في وقت متأخر من ليل يوم الجمعة الماضية عن عمر يناهز ال 63 عاما على خلفية إصابته بفيروس كورونا المستجد .

وأثار هذا الخبر الجدل وضجة كبيرة على مواقع التواصل الإجتماعي حيث نفاه الكثيرون مشيرين إلى أنه خبر غير صحيح حيث لم يخرج بعد أي تأكيد أو نفي من العائلة أو السلطات المحلية .

وكان توم هانكس وزوجته ” ريتا ويلسون ” قد تم وضعهما في الحجر الصحي بسبب إصابتهما بفيروس كورونا أثناء تواجدهما في أستراليا لتصوير أحدث أفلام هانكس الجديدة الذي يتناول قصة حياة ألفيس بريسلي .

وكشفت صحيفة ” ديلي ستار ” البريطانية عن أن هانكس معرض للإصابة بمضاعفات صحية خطيرة جراء إصابته بالكورونا لأنه مريض بالسكري ومن المتوقع أن تتأزم صحته بسرعة .