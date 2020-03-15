أنغام تتجاوز أزمة انفصالها بمسابقة جديدة

متابعة بتجـــــــــرد: تجاوزت الفنانة المصرية أنغام سريعاً، أزمة انفصالها عن زوجها الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، والتي مرت بها مؤخرًا، والتي كشف تفاصيلها على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، مؤكدًا أنهما انفصلا ولم يعودا كالسابق.

ونشرت أنغام عبر خاصية القصص المصورة الملحقة بحسابها الرسمي على “إنستغرام”، فيديو لها أثناء تسجيلها إحدى أغنيات أعمالها القادمة، في الاستوديو الخاص بها، متجاهلةً تمامًا ما حدث لها مع زوجها.

من ناحية أخرى، تستعد أنغام لإطلاق مسابقتها الجديدة التي تحمل عنوان “غني لأنغام”, وهي اشتراك المتسابقين بغناء أغنية لأنغام.

مسابقة “غني لأنغام” يقوم فيها المتسابق بتسجيل فيديو خاص به وهو يغني مقطعاً من أغاني النجمة “أنغام”، وسوف يتم اختيار أحسن 20 متسابقاً من خلال تصويت الجمهور على موقعي التواصل الاجتماعي “فيسبوك” و”إنستغرام”, ومن خلال أيضاً لجنة التحكيم للأعمال المرسلة.

هذه المسابقة لجميع الفئات والأعمار من 14 عاماً وحتى 40 عاماً, والجوائز عبارة عن المركز الأول 30 ألف جنيه, المركز الثاني 20 ألف جنيه, المركز الثالث 10 آلاف جنيه, وسوف يتم الإعلان عن الفائزين نهاية الشهر الجاري.