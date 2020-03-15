بعد خطوبتها لأبوهشيمة.. النجوم يتجاهلون تهنئة ياسمين صبري

متابعة بتجـــــــــرد: رغم أن النجمة ياسمين صبري حريصة على التواصل مع الكثير من الفنانين عبر حساباتهم على السوشيال ميديا ولا تتردد في تهنئتهم سواء بأعمالهم الفنية الجديدة أو أعياد ميلادهم، ولكن على عكس كل التوقعات لم يهنئها أحد بخطوبتها لرجل الأعمال أحمد أبو هشيمة.

تجاهل النجوم لتهنئة ياسمين صبري على السوشيال ميديا أثار جدلاً كبيراً، فالبعض فسره بالغيرة منها، أما البعض الآخر فأكدوا أن النجوم حريصون على عدم إقحام حياتها الشخصية بحساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة أكد ارتباطه بشكل رسمي بالنجمة ياسمين صبري موضحًا أن الخطوبة تمت بحفل عائلي بسيط اقتصر على المقربين فقط.

وعن موعد الزفاف قال :” الزفاف سيتم بأقرب وقت وسوف أعلن عنه قبلها”.

وكانت ياسمين صبري قد أعلنت منذ أكثر من عامين انفصالها عن زوجها الأول ولم تكشف عن الأسباب وقتها، ثم تحدثت بأكثر من لقاء تلفزيوني أنها لا تمانع الزواج مرة أخرى بشرط أن ترتبط بشخص طموح ووسيم وثري.