نانسي عجرم في رسالة مؤثرة: خسرنا من الحياة كم نهار كرمال نعرف قيمتا

متابعة بتجـــــــــرد: في رسالة مؤثرة للجمهور، تطرقت النجمة اللبنانية نانسي عجرم إلى موضوع فيروس كورونا الذي تحوّل إلى وباء عالمي وأودى بحياة العديد من الأشخاص في الأيام الأخيرة.

نانسي تمنت على كل الجمهور ملازمة منازلهم حفاظاً على سلامتهم وسلامة المحيطين بهم وذلك للحدّ من انتشار الفيروس. وبكلمات مؤثرة جداً اعتبرت نانسي عجرم أننا بسبب انتشار الفيروس، خسرنا حياتنا الطبيعية لبضعة أيام وذلك لنعرف بعدها أهميتها والقيمة الحقيقية لتفاصيلها.

وكتبت نانسي في تغريدة عبر صفحتها الرسمية في موقع “تويتر”: “خلّيك بالبيت، فكّر ادّي الجايي أحلى، فكّر انّو رح نرجع نسهر سوا، نتعشّى سوا، نتصوّر ونكزدر سوا، فكّر ادّي هل سهرة رح تكون أحلى من بعد هالغياب، فكّر الغمرة ادّي رح تكون أحلى بعد هالجمعتين.. خسرنا من الحياة كم نهار كرمال نعرف قيمتا..”.

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وكانت نانسي عجرم قد طلبت من الجمهور اخذ احتياطاتهم من فيروس كورونا مع تفاقم الأزمة منذ أيام، فكتبت: “بتمنى تكونو بخير وين ما كنتو بالعالم، ضلكن ببيوتكن الاحتياط واجب بهالمرحلة الصعبة مسؤوليتنا كبيرة لنحمي بعض ونحمي حالنا”.

على صعيد آخر، تحصد نانسي عجرم في الفترة الراهنة نجاح أغنيتها الجديدة “قلبي يا قلبي” التي طرحتها مؤخرًا، حيث تتصدّر المرتبة الأولى في سباق الأغاني الأكثر استماعاً وطلبًا من الجمهور في الوطن العربي.

أغنية “قلبي يا قلبي” كلمات وألحان نبيل خوري وتوزيع باسم رزق، ويحصد الكليب الخاص بها منذ طرحه ملايين المشاهدات عبر موقع “يوتيوب”.