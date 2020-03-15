متابعة بتجــــــرد: تطرّقت النجمة العالمية ليدي غاغا إلى موضوع فيروس كورونا الذي تحوّل إلى وباء عالمي وأودى بحياة العديد من الأشخاص في الأيام الأخيرة.
وأكدت غاغا أنّها قررت عزل نفسها في المنزل حتى الانتهاء من هذه الأزمة وكتبت عبر صفحتها الرسمية في موقع “إنستغرام”: “تحدثت مع أطباء وعلماء وقالوا إن أفضل طريقة للوقاية هي عزل النفس في المنزل والابتعاد عن كبار السن والتجمعات”.
وأضافت: “أتمنى أن أقابل والديّ وجدتي ولكن لا أريد أن أنقل لهم العدوى إذا كنت مصابة به”.
وتابعت: “أحبك يا عالم. سنتخطى هذا. ثقوا بي. تحدثت مع الرب وقال إننا سنكون بخير”.
كانت هذه تفاصيل خبر ليدي غاغا لجمهورها: سنتخطى هذا.. سنكون بخير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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