بالفيديو – بلقيس تُغني “بنت الجيران” على طريقتها الخاصة

متابعة بتجــــــــرد: انتشر فيديو للنجمة بلقيس فتحي عبر مواقع التواصل الإجتماعي وهي تغني “بنت الجيران” التي حققت نجاحًا كبيرًا جدًا في الوطن العربي.
وقدّمت بلقيس الأغنية الشعبية على طريقتها وذلك خلال إحيائها أحد حفلات الزفاف في الإمارات. أغنية “بنت الجيران” تنتمي إلى فئة أغاني المهرجانات وقدّمها كل من حسن شاكوش وعمر كمال.
تجدر الإشارة إلى أن آخر عمل فني طرحته بلقيس فتحي كان كليب أغنية “أرجوك”، الذي طرحته منتصف شهر شباط/فبراير الماضي.
أغنية “أرجوك” صدرت في ألبوم “أراهنكم” الذي طرحته بلقيس في العام 2017 وهي من كلمات أحمد العلوي، وألحان أحمد الهرمي، وتوزيع سيروس، أمّا الكليب فيحمل توقيع المخرج أحمد عبد الواحد.
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