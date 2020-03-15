بينيلوب كروز: حلم الأوسكار يراودني

متابعة بتجــــــــــرد: قالت النجمة الأسبانية بينيلوب كروز إن حلم التتويج بالأوسكار يراودها، ولكنها تتمنى تلك المرة أن تفوز بجائزة أفضل ممثلة بعد أن توجت أفضل ممثلة مساعدة عن دورها في فيلم “فيكي كريستينا برشلونة” عام 2008.

وأكدت كروز أنها تعتز بدورها في ذلك الفيلم لأنه عرفها إلى زوجها الممثل خافيير بارديم الذي شاركها بطولته مع النجمة سكارليت جوهانسن، قبل أن يشاركها الحياة بزواجهما في يوليو 2010.

ويحكي الفيلم في أجواء كوميدية قصة صديقيتين أمريكيتين، فيكي وكريستينا، يذهبان لعطلة في مدينة برشلونة ويقابلان رساماً إسبانيا يأخذهما في إجازة لإحدى المدن.

وأوضحت الممثلة الإسبانية أن أفضل جوائزها في الحياة هي ابنها ليو كروز الذي ولد عام 2011، وابنتها لونا التي ولدت بعده بعامين، مؤكدة أنها لا تشعر بطعم الحياة الحقيقي إلا بصحبة زوجها وطفليها.

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وكانت كروز قد ارتبطت بقصة حب سابقة استمرت 3 أعوام مع النجم توم كروز بعد أن شاركته بطولة فيلم “فانيلا سكاي”، ولكن العلاقة انتهت في يناير 2004.

وتمتلك النجمة الإسبانية محلاً للملابس في مدريد، كما تصمم المجوهرات والحقائب بالشراكة مع أختها الأصغر، وذلك لصالح شركة يابانية.

في سياق متصل، تعاقدت بطلة فيلم “جامو جامو” على بطولة فيلم أسباني بعنوان Official Competition أو “تنافس رسمي”، يخرجه جاستون دوبرات ويشاركها فيه البطولة النجم أنتونيو بانديراس، وأوسكار مارتينيز.