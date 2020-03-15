ساندي: أغاني المهرجانات “مهزلة فنية” ومواقع التواصل الإجتماعي تسلب الفنان خصوصيته

متابعة بتجــــــــــرد: قالت الفنانة المصرية ساندي إن انتشار أغاني المهرجات يهدد صناعة الأغنية الهادفة والطرب الأصيل، واصفة هذه النوعية من الأغاني بـ”المهزلة الفنية”، مطالبة بضرورة إيجاد حل جذري لإيقاف هذا اللون الغنائي الذي طغى على الساحة الفنية.

وأكدت ساندي أن مواقع التواصل الاجتماعي سلاح ذو حدين، حيث تجعل الفنان أكثر انتشاراً وتواصلاً مع جمهوره، ولكن في الوقت نفسه تسلبه خصوصيته وتحرمه الراحة.

وحول تفكيرها في تقديم فيلم استعراضي غنائي، أشارت إلى أنها كتبت فيلماً من هذه النوعية، ولكن تنفيذه خطوة مؤجلة حالياً، موضحة أنها استمتعت كثيراً بخوض تجربة التمثيل عبر فيلم “عيش حياتك” مع الفنان سامح حسين .. وتالياً نص الحوار:

تمتلكين موهبة مزدوجة في الغناء والتمثيل، فهل تفكرين في تقديم فيلم استعراضي غنائي؟

في الحقيقة، أنا كتبت فيلماً غنائياً استعراضياً، وكان من المفترض أن أقدمه مع ألبومي الذي طرحته في فبراير الماضي، لكن لم يحالفني الحظ، وهو عمل جاهز للتنفيذ ولكنه خطوة مؤجلة حالياً.

أما عن تجربتي الأخيرة في التمثيل، فقد استمتعت بخوض التجربة في فيلم “عيش حياتك” مع الفنان سامح حسين، الذي استفدت من خبرته الفنية في التمثيل كثيراً.

كيف كانت ردود فعل الجمهور على ألبومك الجديد “اتنين في واحدة”؟

سعيدة جداً بردود الأفعال الإيجابية من جمهوري، خصوصاً أنني ابتعدت عن الساحة الغنائية لأكثر من عام ونصف، وهذا ما جعلني أتحمس للقادم وأعمل بكل طاقتي على إسعاد جمهوري.

ما رأيك في الساحة الغنائية المصرية؟

Advertisements

حال الساحة الغنائية في مصر يحدده الجمهور الذي يتوجه بكثافة إلى أغاني المهرجانات، التي تشكل خطراً كبيراً على صناعة الأغنية وتهدد الطرب الأصيل، وينذر بانقراض الأغنية الهادفة، ولا بد من إيجاد حل جذري لهذه “المهزلة الفنية”.

حدثينا عن أعمالك وخططك في الفترة المقبلة

أحضر لأكثر من حفل جماهيري ضخم، ولكن نظراً للظروف الحالية وانتشار فيروس كورونا تم تأجيل جدول الحفلات إلى الصيف المقبل.

ما رأيك في مواقع التواصل الإجتماعي، ومدى تأثيرها على الفنان؟

أجد أنها سلاح ذو حدين، لأنها تجعل الفنان أكثر تواصلاً مع جمهوره، ولكن في الوقت نفسه تحرم الفنان من الحصول على فرصة للراحة أو الاختفاء وتسلبه الخصوصية، التي تكاد تكون منعدمة على مواقع التواصل الاجتماعي.

حدثينا عن حفلك الجماهيري الذي قدمته في عيد الحب

كان من أجمل الحفلات التي قدمتها، ولكني كنت مرعوبة ومستمعة في نفس الوقت خصوصاً أن الحفل كان يضم عدداً كبيراً من الجمهور وصل إلى 100 ألف، وشعرت بالمسؤولية لذلك قدمت أجمل ما لدي كي أسعد الجمهور الذي جاء خصيصاً لحضور الحفل.

ماذا عن فيديو كليب “على خشبة المسرح”؟

فيديو كليب “على خشبة المسرح” كان بمثابة رسالة مني للجمهور، لأذكرهم بالضرر الذي تعرضت له بسبب شائعات اعتزالي، وأيضاً عن كل ما مررت به في الأعوام الماضية من تجاهل الإعلام لي بشكل ملحوظ في فترة معينة، وعدم توضيحهم فكرة اعتزالي للجمهور الذي كان يترقب أخباري دائماً، ورغم كل هذه الأمور إلا أني ما زلت قوية وأعمل بكل جهد لأستكمل رسالتي الفنية