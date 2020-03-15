تفاصيل إصابة نشوى مصطفى ورد فعل ابنها

متابعة بتجــــــــرد: كشفت الفنانة نشوى مصطفى عن تعرضها لإصابة نتيجة تزحلقها على السلالم وكتبت من خلال حسابها على “فيسبوك”: “اتزحلقت على السلالم من المية واصبت برباط صليبى الحمد لله والشكر لله على مايقدره خير وشر والخلاصة الانسان ضعيف اوي، الله يشفى كل الناس”.

وأضافت:” الحمد لله على النعم التي لا نشعر بها الحمد لله على لطفك بينا ، لا اعرف كيف ساتمكن من الجلوس اسبوعين من غير حركة يارب هون”.

وتابعت:” اكتر حاجة مضيقانى انى اول ماوقعت صرخت على ابنى وكان نايم قام مفزوع ملامح وشه وفزعته وهو بيشيلنى من الارض وجعت قلبى واللي مستغربة له ليه لما وقعت وانا فى شدة الالم ماندهتش عماد زوجي وندهت عبد الرحمن اظن عماد كان ممكن لو شافنى من خضته يقع جنبى ومنلقيش حد يشيلنا احنا الاتنين”.

واختتمت حديثها قائلة :” المهم خلو بالكم من نفسكم ويارب مايصيبكمش ضرر ابدا ً .. دعواتكم”.

وتلقت نشوى عشرات التعليقات من جمهورها الذي تمنى لها الشفاء العاجل، كما حرص عدد من النجوم على تمني الشفاء لها ومنهم مي كساب ولقاء سويدان وسمر يسري .