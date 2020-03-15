محمد خيري يُفجع بوفاة أعزّ الناس

Mar 15, 2020 فُجع الفنان محمد خيري بوفاة والده ليل السبت. ونعى “خيري” والده عبر حسابه على انستغرام وكتب: “رح تضلك رفيق عمري.. رح اشتقلك بابا”. كما تلقى محمد العديد من رسائل المواساة على رحيل والده. أسرة موقع “الخليج 365” تتقدم بأحر التعازي من الفنان محمد خيري ومن عائلة الفقيد.







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