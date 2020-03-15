خاص – حقيقة اصابة الفنان طوني عيسى بكورونا؟

Mar 15, 2020
تفاجأ الفنان اللبناني طوني عيسى بانتشار خبر اصابته بفيروس كورونا الذي يضرب اكثر من ١٠٠ دولة في العالم.
وتلقى طوني العديد من الاتصالات للاطمئنان على صحته بعد انتشار هذا الخبر بشكل كبير على مواقع التواصل.
موقع “الخليج 365” اتصل بـ طوني للاستفسار عن الخبر، حيث أكد لنا انه بخير ولا صحة للاخبار التي تتحدث عن اصابته بكورونا ولكن هناك تشابه بالاسماء مع شخص مصاب بفيروس كورونا.
نتمنى السلامة للجميع على أمل ان يلتزموا الناس منازلهم للوقاية من هذا الفيروس القاتل الذي ينتشر على نطاق واسع في كل أرجاء العالم وذلك تماشياً مع الحملة التي أطلقها اعلاميو لبنان تحت شعار “خليك بالبيت”.
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