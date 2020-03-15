صدور نتيجة تحليل ترامب لفيروس كورونا

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - ذكر شون كونلي، طبيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخاص في البيت الأبيض، عبر رسالة للناطقة باسم البيت الأبيض، أن نتيجة فحص الرئيس الأمريكي "ترامب" بشأن فيروس كورونا المستجد "COVID-19" جاءت سلبية وأنه ليس مصابًا بفيروس كورونا.

وأشارت الرسالة إلى أن هذه النتيجة تأتي رغم مخاطبة الرئيس ترامب لـ 5 مسؤولين أميركيين وبرازيليين الأسبوع الماضي، قد ثبتت إصابتهم أو أنهم خالطوا أشخاصًا ثبت لاحقًا أنهم مصابون بفيروس كورونا.

وكان شون كونلي قد قال في رسالة أصدرها البيت الأبيض السبت: "تلقيت تأكيدًا بأن الاختبار سلبي، فبعد أسبوع واحد من تناول العشاء مع الوفد البرازيلي في مار ألاغو، لا يزال الرئيس خاليًا من الأعراض".

وأضاف في رسالته: "لقد كنت على اتصال يومي مع مركز السيطرة على الأمراض وفريق عمل مكافحة فيروس كورونا التابع للبيت الأبيض، ونحن نشجع على تنفيذ أفضل ممارساتهم للحد من التعرض وتخفيف العدوى".

وحاول الرئيس ترامب في الأسابيع الأخيرة وبشكل متكرر التقليل من المخاوف بشأن تفشي فيروس كورونا، وأصرت إدارته على أن الفيروس تحت السيطرة، وقارنه الرئيس بتفشي الأنفلونزا الموسمية، كما رفض تقارير وسائل الإعلام المزعجة.

وفي يوم الجمعة الماضية، قدم الرئيس تقييمًا متفائلًا بشأن كورونا خلال جولة له في مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في ولاية أتلانتا.

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كما سبق وأن صرح الرئيس الأمريكي بأنه لم يخضع لاختبار الكشف عن فيروس كورونا، موضحًا أنه لم تظهر عليه أي أعراض للمرض، كما أن طبيب البيت الأبيض راجع حالته الصحية.

وقال ترامب في حديثٍ للصحفيين بمقر الكونغرس في العاصمة واشنطن أثناء اجتماعه بأعضاء مجلس الشيوخ عن الحزب الجمهوري، لبحث سبل مواجهة الفيروس، إن طبيب البيت الأبيض قام بمراجعة حالته الصحية، مضيفا "لا أشعر بداع لذلك.. أشعر بأنني في حالة جيدة للغاية".

وأوضح الرئيس الأمريكي ردًا على أسئلة الصحافيين "إن ظهرت عوارض ستكونون أول من يعلم بها، وربما تبلغونني أنتم بذلك".

ويخضع خمسة أعضاء في الكونغرس بينهم جمهوريان على الأقل تواصلوا عن كثب مع ترامب في الأيام الأخيرة، لحجر صحي طوعي منذ الاثنين بعدما خالطوا مصابين بالفيروس بدون أن تظهر عليهم أعراض.

وأحد هذين الجمهوريين، عضو مجلس النواب مات غايتز، الذي أعلن الثلاثاء عبر تويتر أن نتيجة الفحص الذي خضع له كانت سلبية، لكنه أوضح أنه سيكمل فترة الحجر الصحي، حتى الخميس.

وكان غايتز سافر الاثنين في الطائرة الرئاسية بعدما تعرض لفيروس كورونا خلال مؤتمر في واشنطن نهاية فبراير الماضي.