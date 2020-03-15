محمد عبده يتحدث عن خلافات أحلام وأصالة.. وهذه رسالته حول كورونا!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تحدث الفنان السعودي محمد عبده، عن رأيه بشأن الخلافات التي دبّت بين الفنانتين الإماراتية أحلام الشامسي والسورية أصالة نصري، موضحًا أن ما حدث بينهما من خلافات سيزول، لأن الجفاء الذي وقع كانت مساحته في صفحات التواصل الاجتماعي فقط، معتقدًا أنهما على المستوى الشخصي لن يمانعا في التصالح.

وقال محمد عبده في تصريحات تلفزيونية: "لا أعتقد أن هناك جفاء بين أحلام وأصالة إلا على صفحات وسائل التواصل الاجتماعي ولكن في الحقيقة أحباب وأعرفهما تمامًا لأن الفنان لا يحمل حقدًا على فنان آخر وقد يكون الخلاف نوعا من من المشاكسة الإعلامية ستزول مع الوقت".

وأضاف فنان العرب قائلًا إنه يعيش فترة حذر حاليًا في انتقالاته بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد مبينًا أنه يعيش حالة من الحذر في ظل هذه الظروف التي تقتضي الحماية وعدم التعرض لمثل هذه النوعية من الأمراض.

وأكد محمد عبده أن السعودية تعيش فترة أحلام الشباب بسبب الفعاليات الفنية التي شهدتها المملكة في الفترة الماضية مشيرًا إلى أن كل منطقة في السعودية أصبحت ترغب في إقامة فعالية ترفيهية أو غنائية خاصًة في المناطق التي كانت تشهد حظرًا على مستوى الفعاليات.

Advertisements

في سياق متصل حرص محمد عبده على توجيه رسالة تحذيرية بشأن انتشار فيروس كورونا المستجد "COVID-19"، قصد فيها أبناء وطنه في المملكة ودول الخليج والوطن العربي والعالم أجمع فقال إن علينا الالتزام بالتوجيهات التي تصدرها الدولة ووزارات الصحة في دول العالم.

وأضاف محمد عبده في مقطع فيديو نشرته الصفحة الرسمية لشركة "روتانا" للصوتيات والمرئيات عبر حسابها في موقع "تويتر" قائلًا: "أعزائي المشاهدين إن الوباء المنتشر كورونا نحن في غاية الحذر منه وأرجو أن نعمل حسابانا ونلتزم بالتوجيهات".

واستطرد الفنان السعودي قائلًا: "وكمان ودي أوجه رسالتي للإعلام أرجو أنها بقدر ما تحرص وقدر ما تعطي من تعليمات تطمئن الناس لكي لا يموتوا في بيوتهم خوفًا وهلعًا لا من الكورونا".

وبيّن محمد عبده قائلًا: "الإعلام بردوا ليه دور في بث الروح المعنوية للناس اللي جالسة بتسمع الأخبار الأعداد اللي بتشفى كتير وأكثر وأكثر من التي تصاب بها الناس وتموت منها".

واختتم فنان العرب: "إن شاء الله ربنا يسلمنا ويسلمكم من كل عاهة ومن كل مرض.. آمين".