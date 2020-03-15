شكرا لقرائتكم خبر عن كريم محمود عبد العزيز يعانى من مرض نفسى فى فيلم "موسى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يجسد الفنان كريم محمود عبد العزيز دور طالب جامعي متفوق في كلية الهندسة، في فيلم "موسى" للمخرج بيتر ميمي، إلا أنه يعاني من مرض نفسي، جراء تعرضه للظلم من بعض الأشخاص، ما يدفعه لتصميم إنسان آلي للانتقام ممن ظلموه، وتتوالى الأحداث في أجواء من الأكشن والإثارة.



كريم محمود عبد العزيز

فيلم "موسى" تدور أحداثه في إطار خيالي حيث يتم اختراع أول روبوت في الشرق الأوسط، وخلال الأحداث ويمر الأبطال بظروف وأمور تنقلب ضدهم ويشارك في بطولته كل من الفنان إياد نصار وأحمد مالك وأحمد حاتم وكاظم نبيل وعمر الشناوى. ولم يتم تحديد موعد عرضه في السينمات حتى الآن ومن المقرر أن يستأنف صناع الفيلم التصوير بعد شهر رمضان

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وجاء توقف تصوير الفيلم، نظرا لانشغال مخرج العمل بيتر ميمى بتصوير مسلسل "الإختيار"، لـ أمير كرارة الذى تدور أحداثه عن قصة أسطورة الصاعقة الشهيد عقيد أركان حرب "أحمد المنسى"، الذى تقدمه شركة سينرجى خلال الماراثون الرمضانى المقبل، حيث أن مسلسل الإختيار يتضمن تحضيرات كبيرة نظرا لضخامة العمل من حيث مواقع التصوير ومعدات التصوير والممثلين، والملابس وخلافه .

وكانت أخر اعمال كريم محمود عبد العزيز فيلم "اطلعولى برة" الذى عرض في السينما عام 2018، للمخرج وائل احسان، وتأليف طارق الأمير وفادى أبو السعود، وشارك في بطولة العمل كل من الفنان خالد الصاوى وبيومى فؤاد وملك قورة وأشرف عبد الباقى وأخرون من النجوم.



