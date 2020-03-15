شكرا لقرائتكم خبر عن شريف سلامة شقيق هيفاء وهبى فى مسلسل "أسود فاتح" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل الفنان شريف سلامة تصوير مشاهده فى مسلسل "أسود فاتح" بإحدى الفيلات بدولة لبنان مع أبطال العمل، حيث يظهر خلال الأحداث بشخصية "سيف"، شقيق النجمة اللبنانية هيفاء وهبى أحداث المسلسل تدور فى إطار درامى تشويقى.

مسلسل "أسود فاتح" تأليف أمين جمال وإخراج كريم العدل وبطولة هيفاء وهبى وسلامة وروجينا وأحمد فهمي ومعتصم النهار وصبري فواز وعمر السعيد وفراس سعيد ورانيا منصور وحسام الجندي وحنان سليمان ونانسي صلاح وناصر سيف ونبيل نور الدين وتدور أحداث العمل فى إطار اجتماعي لا يخلو من التشويق.

وكان آخر أعمال هيفاء وهبى فى الدراما مسلسل "لعنة كارما" مع المخرج خيرى بشارة والذى تم عرضه فى شهر رمضان قبل الماضى وشارك في بطولته فارس رحومة وذكى فطين عبد الوهاب وشيرين ومحمد سليمان، فيما شاركت كضيفة شرف فى مسلسل "الواد سيد الشحات" مع أحمد فهمى وهنا الزاهد وإخراج أحمد الجندى، حيث ظهرت خلال حلقتين فى العمل.

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وفى سياق آخر تنتظر هيفاء طرح فيلمها الجديد "أشباح أوروبا" في موسم عيد الفطر المقبل، بعد الانتهاء من تصويره آواخر العام الماضى، ويشارك فى بطولته أحمد الفيشاوى ومصطفى خاطر وأروى جودة وعباس أبو الحسن وباسم سمرة وإخراج محمد حماقى وقصة كريم فاروق وسيناريو وحوار أمين جمال ومحمد أبو السعد وشريف يسرى وتدور أحداثه في اطار أكشن تشويقى.

على الجانب الأخر يشارك الفنان شريف سلامة فى فيلم "الصندوق الأسود" للنجمة منى زكى والذى انتهى تصويراً ويتضمن مجموعة من النجوم منهم مصطفى خاطر ومحمد فراج وغيرهم، وهو من سيناريو وحوار أحمد وهيثم الدهان وإخراج محمود كامل .

يذكر أن أخر أعمال الفنان شريف سلامة دراميا مسلسل "نصيبى وقسمتك 3" حكاية "بدلة جديدة"، والذى عرض في فترة الماضية وشاركته فى بطولة العمل الفنانة رانيا منصور وهو من سيناريو وحوار عمرومحمود ياسين وإخراج محمد جمعة.