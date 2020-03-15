" احترفت النقاشة وتعلمت المسؤولية في الجيش".. تصريحات مصطفى خاطر في عيد ميلاده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

يحتفل الفنان مصطفى خاطر، اليوم الأحد، بعيد ميلاده الـ 35، الذي عرفه الجمهور مع عروض مسرح مصر، الذي حققت نجاحا واسعا مع الجمهور.

نرصد لكم أبرز المعلومات عن حياة مصطفى خاطر الشخصية والعملية في التقرير التالي..

- وُلد الفنان مصطفى خاطر، يوم 15 مارس 1985 .

- تخرج في كلية الآداب جامعة عين شمس.

- ممثل ومخرج، وبدأ حياته الفنية بالاشتراك في عدد من المسرحيات التي قدمها خلال فترة الجامعة، ثم عمل مخرجًا مع فرقة (رموز) التي قدم معها مسرحية (حال الدنيا) وهى معالجة مسرحية لنص الكاتب السوري ممدوح عدوان، وقدمت ضمن فعاليات الدورة التاسعة لمهرجان الشباب المبدع.

- قال في أحد البرامج التليفزيونية: "أول حد اكتشفني الأستاذ أشرف عبد الباقي، وكنا بنعمل عرض مسرحي اسمه (شيزلونج)، وكان عرض ارتجالي أيام الثورة، وقالنا وقتها أول حاجة هعملها هاخدكم معايا فيها".

-"أنا شخص خجول وانطوائي شوية".

- "مكنتش مصدق إن المسرح ممكن يوصلني لهذه النجومية اللي أنا فيها".

- "اشتغلت حاجات كتيرة جدًا، حلاق وترزي ومكوجي، واحترفت النقاشة".

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- "الستات دماغها معقدة، لإنها ذكية جدًا، بتفكر في كذا حاجة مع بعض بعكس الراجل أُحادي التفكير".

- "مبعرفش اتخانق في الشارع".

- "روان.. مراتي ذكية ومريحة ودمها خفيف، ولما بنتخانق نقول كلام بيضحك وسط الخناقة".

- "مراتي شاطرة جدا في المطبخ.. ولما بكون غلطان مع مراتي، بعتذر لها".

-"كنت بخاف جدًا من المسئولية قبل الارتباط، وحسيت بيها واتعلمتها لما دخلت الجيش".

- "أنا شخص غيور جدًا، وودني بتحمر في المواقف دي، وشكلي بيبقى بيضحك".

- "ببقى طيب في البيت، وببقى تقيل شوية وأنا في الشارع".