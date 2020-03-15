ريهام أيمن تنشر أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي: نشرت الفنانة ريهام أيمن، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام" جلسة تصوير جديدة خضعت لها. وعلقت ريهام على الصور: "جاهزين للوك الجديد". وتزوجت ريهام من الفنان شريف رمزي في 15 مايو 2015، ولديهم طفلين "رمزي وليليا"، وكان آخر أعمالها مسلسل "العراف" للزعيم عادل إمام عام 2013.

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