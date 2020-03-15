فيديو|قبل بدء تصويره.. آسر ياسين يكشف لأول مرة عن تفاصيل "الشايب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

تحدث الفنان آسر ياسين، عن تفاصيل فيلمه الجديد "الشايب"، الذي يستعد لتصويره قريبا.

وقال آسر ياسين، لبرنامج (The Insider بالعربي)، إن شخصية الشايب التي يقدمها هي شخصية تتعرض لحادث ما تغير من وجهة نظره للحياة، فهو لا يخاف من أي شيء، ويخوض أي مغامرة تقع أمامه دون أي تفكير.

وأضاف آسر، الفيلم من بطولته إلى جانب عمرو عبدالجليل ومحمد لطفي وسيد رجب، ولا يعرف هل سيظهر أولاد رزق في الفيلم أم لا، ولكن ربما يظهر بعض أولاد رزق كضيوف شرف في الفيلم.

وتابع آسر ياسين، أنه يعمل على الشخصية من حيث الشكل وتاريخ الشخصية، موضحا أن الشخصية فجأة يتحول لون شعره إلى أبيض، فاقترح عديد من الأسماء ليلقب بها الشخصية منها الأبيض أو الأشقر لكنها أسماء غير ملفته واستخدمت سابقا، لكن تدخل والده في اختيار اسم الفيلم ليكون الشايب، وأعجب مؤلف الفيلم بهذا الأسم، وتم الاستقرار في النهاية مع مؤلف الفيلم على هذا الاسم الجديد.

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وتحدث آسر ياسين عن حماسه الشديد للقيام بهذا العمل، مؤكدا أن فيلم الشايب فيلم منفصل تمامًا عن أولاد رزق.

وظهرت شخصية الشايب، في نهاية فيلم "أولاد رزق2"، ووضح الفنان أنه نتيجة هذا المشهد، لقبه الناس بالشايب، يذكر أن فيلم الشايب إخراج حسين المنباوي، وتأليف صلاح الجهيني، ويشارك في هذا العمل سيد رجب، عمرو عبدالجليل، محمد لطفي والفنان محمد عبدالرحمن توتة.

ويصور آسر ياسين حاليا مسلسل "100 وش" مع الفنانة نيللي كريم، من تأليف عمرو الدالي وأحمد وائل.

وتدور أحداث العمل فى إطار كوميدي شعبي، حول طرق النصب التي يتعرض لها الأفراد في المجتمع المصري.