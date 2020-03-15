بينها "حادث سير ورباط صليبي وعملية بالعين وأخرى بالمريء" طوارئ نجوم الفنxأسبوع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

أسبوع صعب، عاشه عدد من نجوم الفن هذا الأسبوع، حيث قام عددًا منهم بدخول المستشفى بإصابات مختلفة، وتعرض البعض الاَخر لحوادث سير جراء العاصفة، فالفنانة نيللي كريم أصيبت أثناء تصوير مسلسل 100 وش، والفنان أحمد فهمي خضع لعملية جراحية في بلجيكا، والفنانة نشوى مصطفى تعرضت لقطع في الرباط الصليبي، وحادث سير لرنا سماحة.

ونرصد لكم في هذا التقرير خسائر وإصابات نجوم الفن هذا الأسبوع..

- نيللي كريم

أصيبت الفنانة نيللي كريم، بجرح كبير في قدمها اليمنى جراء الحادث الذي تعرضت له أثناء تصوير مسلسل "100 وش"، وتم خياطة الجرح في أحد مستشفيات القاهرة، وغادرت نيللي إلى منزلها في اليوم نفسه.

ونشر الحساب الرسمي لشركة العدل جروب، بموقع "إنستجرام" فيديو يكشف تفاصيل الحادث الذي تعرضت له الفنانة نيللي كريم، وظهر في الفيديو الفنان إسلام إبراهيم على دراجة بخارية وخلفه الفنانة نيللي كريم التي تتعثر من فوق الدراجة البخارية وتسقط أرضا.

وعلق الحساب الرسمي للعدل جروب على الفيديو: "الفنانة نيللي كريم تعرضت لحادث كبير في تصوير مسلسل بـ ١٠٠ وش وهتنزل التصوير الأسبوع ده إن شاء الله، حمدلله على سلامتك يا نيللي".

نيللي كريم

ملك أحمد زاهر

نشر الفنان أحمد زاهر، عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام"، صورا له مع ابنته ملك زاهر، في المستشفى.

وعلق زاهر على الصور: "حمدًا لله على سلامتك يا بنت قلبي وبنت عمري، حمدًا لله علي سلامتك يا ملوكتي، وإن شاء الله هتبقي زي الفل، أزمة وعدت الحمد لله، المرارة وشيلناها، الحمد لله، يا رب يبعد عنك أي مرارة في حياتك يا حبيبتي، ويحلي أيامك كلها".

أحمد فهمي

نشر الفنان أحمد فهمي، عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام"، صورًا من أحد المستشفيات في بلجيكا، بعد خضوعه للعملية الثانية في المريء يوم الجمعة الماضي.

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وكتب فهمي: "الحمد لله خرجت من العملية بسلام، تحس إن أنا مقفوش فى بيت دعارة، بشكر جدا الدكتور حسام غنيم الدكتور المصرى الجدع جدا اللى صمم ييجى معايا بلجيكا وأنا بعمل العملية رغم مشاغله، وبشكر البروفيسور جاك ديفير البلجيكى على حسن الاستقبال".

حمو بيكا

احتفل مطرب المهرجانات حمو بيكا، بخطوبته يوم الخميس الماضي، في حفل عائلي بسيط، اقتصر على وجود الأهل وبعض الأصدقاء، وبعد يومين أعلن بيكا عن دخوله المستشفى، حيث نشر صورته من داخل أحد المستشفيات، عبر حسابه على إنستجرام، وقد ظهر خلالها عن تعرضه لإصابة في يده.

رنا سماحة

قالت الفنانة رنا سماحة، إنها بصحة جيدة بعدما تعرضت لحادث سيارة على طريق السويس.

وأكدت "سماحة" في تصريح خاص لمصراوي، أنها لا تعاني من إصابات، ولكن تضررت عربيتي من الأمام بالكامل.

وكانت رنا سماحة قد نشرت صورا لسيارتها، عبر حسابها الرسمي بموقع فيسبوك، أعلنت من خلالها أنها تعرضت لحادث سيارة بسبب الطقس السيء الذي عاشته البلاد خلال الأيام الماضية.

نشوى مصطفى

تعرضت الفنانة نشوى مصطفى، مساء الخميس، لقطع في الرباط الصليبي، بعد سقوطها من على السلم بسبب الأمطار.

وكتبت نشوى، عبر حسابها على "فيسبوك": "اتزحلقت على السلالم من المية، وجالى رباط صليبى، الحمد لله والشكر لله على ما يقدره خير وشر، الخلاصة الإنسان ضعيف أوي، الله يشفي كل الناس".

وتابعت: "يا رب الحمد لله على النعم اللي مابنحسش بيها، يا رب الحمد لله على لطفك بينا، مش عارفة ازاي هقدر أقعد أسبوعين من غير حركة يا رب هون".

نادية العراقية

نشرت الفنانة نادية العراقية، عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام" صورة لها من غرفة العمليات، وعلقت الفنانة نادية العراقية، على الصورة: "عملية ثالثة في عيني الله لا يحرم أحد من نور عينه".