حسن الرداد يودع "توأم روحي" الإثنين

محمد اسماعيل - القاهرة - يستعد الفنان حسن الرداد، لتصوير اَخر يوم في فيلمه الجديد "توأم روحي"، الإثنين المقبل.
ومن المقرر أن يتم تصوير المشاهد المتبقية في عدد من الشوارع.
وكانت الشركة المنتجة للفيلم، قد طرحت خلال الفترة الماضية البوسترات الترويجية للفيلم، ولكن تم تأجيل العرض بسبب اليوم المتبقى من جهة، والظروف التي تمر بها البلاد الاَن.
الفيلم بطولة حسن الرداد وأمينة خليل وعائشة بن أحمد، وهو من إخراج عثمان أبو لبن، وتأليف أمانى التونسى، والذى يعد ثالث تجاربها بعدما قدمت فيلمي "بين بحرين" و"قصة حب".
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