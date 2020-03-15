تراند اليوم : «فضائح المشاهير».. لحظة إلقاء القبض على شقيقة الفنانة دنيا بطمة (فيديو)



ألقت قوات الأمن القبض على "ابتسام" شقيقة الفنانة المغربية الشهيرة دنيا بطمة، على خلفية القضية المعروفة إعلاميًا بـ"فضائح المشاهير".

وأصدرت محكمة الاستئناف بمدينة مراكش المغربية قرارا باعتقال ابتسام بطمة، ووضعها في السجن الاحتياطي، على خلفية الحساب الإلكتروني "حمزة موزن بيبي" لابتزاز المشاهير.

وأظهر مقطع فيديو متداول لحظة نقل ابتسام إلى سجن مراكش إثر الاشتباه بتورطها في المشاركة في الدخول إلى نظام المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال، وبث صور وتصريحات الغير دون أخذ الموافقة، وبث ادعاءات كاذبة قصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير، والمشاركة والابتزاز.

وأشارت مواقع مغربية إلى تورط الفنانة دنيا بطمة مع شقيقتها في قضية حساب حمزة مون بيبي، الذي سرب صورا فاضحة لفنانات ومشاهير، وابتز الكثيرين ما أدى إلى فضائح في الوسط الفني تسببت في طلاق إعلامية وفنانة وخسارة البعض عملهم.

الجدير ذكره أن الفنانة دنيا بطمة تتابع أيضا في هذه القضية ومخلي سبيلها على ذمة التحقيقات مع منعها من السفر خارج المغرب.