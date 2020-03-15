تراند اليوم : ممثل مصري يختم القرآن خلال أسبوعين

دعا الممثل المصري, سامح حسين، متابعيه عبر حسابه على موقع "تويتر"، إلى مشاركته ختم القرآن الكريم خلال الأسبوعين المقبلين.

وكتب النجم الكوميدي عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات القصيرة": انا قررت أختم القرآن في الأسبوعين دول إن شاء الله .. مين معايا ؟؟؟!!!".

وحظيت تغريدة حسين بتفاعل واسع بين متابعيه، الذين أعلن عدد منهم مشاركته ختم القرآن، وفيما علق أحدهم: "خليها بينك وبين ربنا حبيبي يا سامح ❤"،رد آخر:"بيشجع ناس كتير ربنا يتقبل منهم جميعا انشاء الله".

وحسين الذي اشتهر بأدواره الكوميديا، وأشهرها على الإطلاق دور "رمزي" في سيت كوم "راجل وست ستات"، وعلى خلاف شخصيته المرحة في الأدوار التي يجسدها، تصفه زوجته بأنه شخصية جادة في المنزل.

وشارك "حسين" أكثر من صورة له مع زوجته التي ترتدي الحجاب، وقد شارك جمهوره صورة لابنته "مريم" وهو يعلمها الصلاة.