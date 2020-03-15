تراند اليوم : قبل خطوبتها من "أبوهشيمة".. "ياسمين صبري" تكشف عن مواصفات فتى أحلامها



بعد ارتباطها مؤخرًا برجل الأعمال، أحمد أبوهشيمة، تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للممثلة المصرية، ياسمين صبري تكشف فيه عن مواصفات فتى أحلامها.

وقالت صبري في مقطع فيديو خلال استضافتها في إحدى حلقات برنامج "صاحبة السعادة" الذي تقدمه الممثلة والمنتجة إسعاد يونس على قناة (DMC)، إن أهم مواصفات فتى أحلامها أن يكون:

طويل القامة

ذو شعر ناعم (لو أصلع هنغيره)

صاحب بنيان رياضي

أسمر البشرة

ذو عين سوداء

لا يشترط أن يكون نجمًا (شخص عادي)

هادئ وشخصيته راسية

صاحب عقل (حتى يضيف لي)

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لديه طموح

أن يتولى الإنفاق عليها

وكانت صحف مصرية محلية كشفت الجمعة، عن خطوبة الممثلة ياسمين صبري، على رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة.

وأكد أبو هشيمة صحة ما تم تداوله عنم ارتباطه بياسمين صبري، وقال إن هذا الارتباط جرى على المستوى العائلي، مؤكدًا أن تفاصيل وموعد عقد القران سيتم الإعلان قريبًا عنه.

وكان اسم ياسمين صبري وأحمد أبو هشيمة من بين أكثر الموضوعات المتداولة على موقع "تويتر" في مصر، الخميس، بعد انتشار صورًا لخاتم خطوبتها، التي شاركها من حساب منسوب إلى أبوهشيمة عبر موقع "إنستجرام".

وكتب أبو هشيمة مع صورة وهو يمسك بيد ياسمين صبري: "حبي".

وبحسب بوابة صحيفة "أخبار اليوم" المصرية، فإن خاتم خطوبة ياسمين صبري من الألماس النقي، عيار 5.8 قيراط، وتم تصميمه خصيصا لها، أما قيمته فتفوق الـ200 ألف دولار.

يشار إلى أن أبو هشيمة كان متزوجًا من الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، من 2009 إلى 2012.

بينما كانت ياسمين صبري متزوجة من شخص من خارج الوسط الفني، وأعلنت انفصالها عنه في 2017، بعد زواج دام 5 سنوات.