تراند اليوم : "كورونا" يعيد فنانًا مصريًا من الاعتزال

أعاد فيروس كورونا، الذي تسبب في حالة من الهلع والذعر في جميع أنحاء العالم في عودة كاتب الأغاني المصري، أيمن بهجت قمر إلى كتابة الشعر مجددًا، بعد أن كان قد اتخذ قرارًا في فبراير الماضي باعتزال كتابة الأغاني نهائيًا.

وكتب الشاعر أيمن بهجت قمر عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "مع كل احترامي والتزامي باتباعي لكل الاحترازات ولحترامي للجهود المبذولة بس حبيت اهونها على نفسي وكتبت كلمتين لنفسي:

المناعه

قوللي ايه هي المناعه

عند واحد من سنة تمانين بياكل كبده في غاية البشاعه

والحواوشي

حد فاكر لحمته ؟

ماكانتش لحمه يا جماعه

فيروس ايه ؟!

انتوا ناسيين والا ايه ؟!

كنت بيبي وكان ابويا شايلني وسيجاره ف ايديه

فيروس ايه ؟!

انتوا ناسيين والا ايه ؟!

لعبنا الكوره وشرابنا

والخره الملزوق عليه ????????

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فيروسات الدنيا تيجي لفيروساتنا تنبهر

تنصهر

تنتحر من الصياعه

المناعه

وكانت مصر اتخذت سلسلة من الإجراءات لمكافحة فيروس كورونا؛ أبرزها تعليق الدراسة وتجميد الأنشطة الرياضية لمدة 15 يومًا.

وكشف مصطفي مدبولي رئيس الوزراء أمس عن ارتفاع عدد الإصابات إلى 109، منهم من تماثل للشفاء، موضحًا أن عدد الإصابات في مصر لا يزال محدودًا جدا مقارنة بدول العالم.

وحتى السبت، أصاب "كورونا" ما يزيد على 155 ألفا في 149 دولة وإقليما، توفي منهم أكثر من 5 آلاف و800، أغلبهم في الصين وكوريا الجنوبية وإيطاليا وإيران.