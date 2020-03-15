تراند اليوم : فيديو/ أول ظهور لخطيبة حمو بيكا بعد محاولته إخفائها



بعد أن أعلن مطرب المهرجانات المصري حمو بيكا، خطوبته عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي، رافضًا نشر صورة خطيبته واكتفى بنشر الشبكة، نشر رواد مواقع الاجتماعي فيديو من حفل خطوبته.

وعلّق حمو بيكا على الصورة قائلاً: "محدش هيقولي ألف مبروك بيكا بيفرح"، وانهالت عليه تعليقات المباركة مطالبينه بنشر فيديو لخطوبته.

وظهر "بيكا" في الفيديو الذي تداوله النشطاء، وهو يلبس خطيبته الشبكة وسط الزغاريد وحضور الأهل، ثم دخل في وصلة رقص مع أصدقائه احتفالًا بخطوبته، كما ظهرت خطيبته لأول مرة في الفيديو.

من جهة مختلفة، كشف حمو بيكا عن تعاون جديد سيجمعه بالفنان المصري حمادة هلال وبدوره نفى هلال هذا التعامل واعتبر أنهما التقيا في حفل واحد وسلما على بعضهما لا أكثر.