تراند اليوم : الموت يفجع أشهر فنانة إغراء عربية

فجع الموت أشهر فنانة وعارضة أزياء عربية، تثير الجدل بسبب الظهور العاري ومشاهد الإغراء، بوفاة والدها.
حيث كشفت الفنانة اللبنانية رولا يموت، الأخت غير الشقيقة للفنانة هيفاء وهبى، عن وفاة والدها، إذ نشرت عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي صورة تجمعها به، وعلّقت بالقول:"إن لله وإن اليه راجعون الله يرحمك يا بابا".
وكانت نشرت رولا يموت صورة لها برفقة أبيها من المستشفى حيث كان يرقد بعد تعرضه لأزمة صحية، وذلك على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي.
وحمدت رولا الله على سلامة أبيها وخروجه من المستشفى، شاكرة بدورها الجميع، معلقة على الصورة قائلة: "الحمد لله بابا ضهر من المستشفى شكرا للكل".