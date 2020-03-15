عمر الشريف إعتنق الإسلام من أجل فاتن حمامة... إليكم قصص المشاهير الذين تزوجوا من غير دينهم

ميرنا وليد - بيروت - من المواضيع الهامة والتي تثير فضول الجمهور هي معرفة تفاصيل حياة المشاهير ومتابعة أخبارهم، وخصوصاً ما يتعلق منها بحياتهم الشخصية والعاطفية تحديداً.

ولهذا نرصد لكم هنا بعضا من هؤلاء المشاهير العرب الذين إرتبطوا بأشخاص من غير دينهم.

الفنانة اللبنانية ​مايا دياب​ التي تزوجت من رجل الأعمال المسلم عباس ناصر وأنجبت منه طفلتها الوحيدة "كاي"، إلا انهما إنفصلا عام 2015.

الفنانة اللبنانية ​كارول سماحة​ التي تزوجت من رجل الأعمال المصري وليد مصطفى المسلم، حيث تزوجا مدنياً في قبرص ولديهما طفلة وحيدة تدعى "تالا".

الممثل المصري ​يحيى الفخراني​ الذي تزوج من زميلته في كلية الطب لميس جابر التي تعتنق الدين المسيحي.

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الفنانة المصرية ​نيللي​ التي تزوجت من المخرج حسام الدين مصطفى، إلا أن هذا الزواج لم يستمر طويلاً حيث تمّ الطلاق بعد ثلاثة أشهر.

الفنانة المصرية الراحلة ​ليلى مراد​ التي تخلت عن ديانتها اليهودية وإعتنقت الإسلام للزواج من الممثل المصري الراحل ​أنور وجدي​، وبعد طلاقهما بقيت على دينها الجديد.

الممثل المصري الراحل ميشال شلهوب والذي عرف بإسم ​عمر الشريف​ حيث غيّر ديانته من المسيحية إلى الإسلام من أجل الزواج من الممثلة المصرية الراحلة ​فاتن حمامة​ بعد قصة حب بدأت خلال تصويرهما فيلم "صراع في الوادي".

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