خاص الفن- طوني عيسى :"ليس لدي إبنة ولست مصاباً بفيروس كورونا"

ميرنا وليد - بيروت - بعد إنتشار خبر مساء أمس عن الممثل اللبناني ​طوني عيسى​، وهو :"إصابة الممثل طوني عيسى وإبنته ووالدته بفايروس كورونا وهو حاليا في الحجر المنزلي بينما ابنته في مستشفى الحريري وقد وجه رسالة مؤثرة شكر فيها المتصلين للإطمئنان على صحته"، تواصل موقع "الفن" مع الممثل اللبناني طوني عيسى للتأكد منه من صحة الخبر الذي إنتشر، فقال لنا طوني :"هذه فرصة لأنفي الخبر عبر موقعكم، فأنا لست متزوجاً، وليس لدي إبنة، والحمد لله على أنني بصحة جيدة، ولست مصاباً ب​فيروس كورونا​".

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