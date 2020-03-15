محمد خيري يفجع بموت والده

ميرنا وليد - بيروت - بعد كان إحتفل الفنان السوري ​محمد خيري​ منذ أيام بعيد ميلاده مع الأهل والأصحاب، فجع محمد بوفاة والده الذي رحل مساء أمس السبت.

ونعى محمد والده عبر صفحته على موقع التواصل الإجتماعي، وكتب :"لله ما أعطي ولله ما أخذ، الحمد لله على كل شيء، والدي في ذمة الله".

وتلقى الفنان محمد خيري عدداً كبيراً من التعليقات، حيث عزاه متابعوه، طالبين من الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

من موقع "الفن" نتقدم بأحر التعازي من الفنان محمد خيري.

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