“احذر العزائم” .. مصاب بفيروس كورونا يقيم وليمة لـ80 شخصاً

تسبب شخص عراقي مصاب بفيروس كورونا بمصير مجهول لثمانين شخصا دعاهم إلى وليمة أقامها في منزله إثر عودته من إيران.
وتعليقاً على هذا الحادث الصادم، والذي ترك بلبلة في الشارع العراقي، تساءل مدير دائرة صحة بغداد الكرخ جاسب لطيف، بحسب ما نقلت وسائل اعلام محلية مساء السبت،”أين سنجد هذه العوائل وكيف سيتم حجرهم؟”، داعيا أي شخص يعود من الخارج إلى “ملازمة بيته”.
وكانت وزارة الصحة العراقية، أعلنت أمس عن تسجيل خمس إصابات جديدة بفيروس كورونا في محافظات بغداد وذي قار وكربلاء. وشددت على “التزامها باللوائح الصحية الدولية في التعامل مع الإصابات والملامسين والحالات المشتبه بإصابتها”، مؤكدة “وجوب الالتزام بتوجيهاتها وقرارات لجنة الأمر الديواني الملزمة”.
محاسبة المخالفين
كما دعت الجهات المعنية إلى “محاسبة المخالفين حسب القوانين النافذة”، مهيبة بالجميع “الالتزام الحتمي بإرشادات وتوجيهات الوزارة في ما يخص الحماية الشخصية والمجتمعية منعا لانتقال المرض”.
وأسفر فيروس كورونا عن وفاة عشرة أشخاص حتى أمس في العراق مع تسجيل 93 إصابة في البلاد. ومن بين الوفيات إمام مسجد في السليمانية كان يبلغ من العمر 70 عاماً، إضافة إلى 28 إصابة بالوباء في الإقليم الشمالي.
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