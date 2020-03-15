هند القحطاني تبكي بسبب والدتها.. وهذا ما قالته عن كورونا!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أعربت الناشطة السعودية هند القحطاني عن اشتياقها لوالدتها، حيث دخلت في نوبة بكاء عندما استرجعت ذكرياتها مع "خاتم" تضعه في يدها، إذْ ظهرت وهي تمسكه وتقول إنه كان يخص أمها وكان يعجبها بشدة موضحة أنها عندما أبدت إعجابها به أصرت والدتها على إهدائها إياه فأخذته.

وتناقلت الصفحات المهتمة بالمشاهير عبر موقع "إنستغرام"، مقطع فيديو كانت قد ظهرت فيه هند القحطاني، عبر حسابها في تطبيق "سناب شات" وهي تسرد ما حدث بشأن الخاخم فقالت: "قلت لها يا أمي الخاتم ده زين وهو عجبني قالتلي والله لتاخدينه الله يجعلني فداها اشتقتلك يا أمي".

ومازحت هند القحطاني متابعيها بجملة قالت فيها: "زغردي يا إنشراح"، فيما أبدت تخوفها من انتشار الفيروس قائلة "الله يستر من غلق المطاعم والبنوك في سان دييغو بولاية كاليفورنيا"، مبينة أن حالات الهلع والقلق الزائد لا تعجبها فقالت: "الله يقلعهم أرعبونا".

وأثار مقطع فيديو ظهرت فيه هند القحطاني وهي ترقص، الأمر الذي أثار غضب نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، والذين أكدوا أنها ترقص في ظل حالة الطوارئ التي يعيشها العالم بعد انتشار فيروس "كورونا" ما اعتبروه استهتارًا منها بالوضع القائم.

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وقالت هند القحطاني في مقطع فيديو لها إنه وصلها أحد الإيميلات من شخص يبلغ من العمر 29 عامًا، قال لها: "بحبك يا ماما هند" شارحًا قصته العاطفية موضحًة أنّ مصطلح "ماما" استوقفها وردّت عليه بأنها ليست بهذا العمر الكبير.

وأضافت هند القحطاني أن مروجي الشائعات أطلقوا الكذبة ولم يصدقوها، معتبرة أن الحديث عن العمر أمر سخيف ويجب أن يتوقف، كاشفة أنها من مواليد 1984، وتزوجت وهي بعمر الـ 18 سنة، وانجبت ابنها الأول معاذ بعمر الـ 19 عاما، وعمر ابنها حاليا 17 عاما، لذلك هي تبلغ من العمر 36 عاما.

وأكدت هند القحطاني أن لكل عمر جماليته لأن المرأة في العشرينات تتمتع بجمال خاص وكذلك في الثلاثينات نفس الأمر والأربعينات والخمسينات والستينات أيضًا، معترفة بأن المعلقين الذين يتحدثون بأن عمرها في نهاية الأربعينيات يضغطون عليها موجهة رسالة لهم "حرام عليكم".

يُشار إلى أن هند القحطاني أم لأربعة أطفال ابنتان وولدان وكانت تعمل معلمة لمادة اللغة الإنجليزية بالعاصمة الرياض لمدة 8 سنوات، وأفاد مقربون منها أنها كانت متشددة دينيا مستنكرين ما حل بها، وتعتبر هند مهاجرة من دولتها المملكة العربية السعودية إلى الولايات المتحدة الأمريكية، ونفت عن نفسها خبر هروبها من المملكة.