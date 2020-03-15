شكرا لقرائتكم خبر عن هانى رمزى يعود للسينما بعد غياب عامين.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد النجم هانى رمزى خلال الأيام المقبلة لتصوير فيلم جديد يحمل اسم "الباب يفوت جمل"، ينتمتى إلى طبيعة الأعمال الكوميدية كعادته وهو من تأليف سامح سر الختم وإخراج احمد البدرى، ومن المقرر الكشف عن باقى الأبطال قريبا للبدء فى تصويره.

ويعيد هذا العمل النجم هانى رمزى للسينما بعد غياب عامين منذ قدم آخر أعماله فيلم "قسطى بيوجعنى" مع الفنانة مايا نصرى وحسن حسنى ومصطفى أبو سريع واخرون ومن إخراج ايهاب لمعى، وتناول الفيلم حياة هانى رمزى البسيطة الذى يعمل محصل للفواتير واﻷقساط الخاصة باﻷجهزة الكهربائية، ويقع فى العديد من المفارقات الكوميدية التى يتعرض لها أثناء تأدية عمله نتيجة لارتفاع الأسعار فى مصر.

وكرم هانى رمزى مؤخرا داخل الأكاديمية البحرية بفرع الدقى، عن مشواره الفنى والنجاحات الذى حققها، وكان فى استقباله عدد من قيادات الأكاديمية والطلاب بحفاوة وترحيب شديد، وتحدث الفنان هانى رمزى خلال الندوة عن بداية نجاحه والمحطات الفنية المهمة فى مشواره، حيث وعد عدد من الطلاب بالاستعانة بهم فى أعماله المقبلة.

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وكانت آخر أعمال هانى رمزى فيلم "قسطى بيوجعنى" وتدور أحداثه فى إطار كوميدى اجتماعى، عن محصل الأقساط، وما يواجهه من مشكلات يعانيها جميع الطبقات فى مجتمعنا المصرى، ليلتقى بالفنانة مايا نصرى، والتى تظهر فى دور أرملة مديونة بالأقساط بعد وفاة زوجها، ليتعرف عليها هانى رمزى وتدور بينهما قصة حب.

"قسطى بيوجعنى" يشارك فى بطولته كل من حسن حسنى، ومصطفى أبو سريع وإخراج إيهاب لمعى، ويعود به هانى إلى السينما بعد آخر أفلامه "نوم التلات" الذى شاركته بطولته إيمان العاصى، وحسن حسنى، وأحمد جمال سعيد، تأليف فادى أبو السعود، وإخراج إيهاب لمعى.

وكانت آخر أعمال السيناريست سامح سر الختم فيلم "أهل الكهف" شارك فى بطولته محمود عبد المغنى، ماجد المصرى، روجينا، مى سليم، إبراهيم نصر، محمد عادل إيهاب فهمى، عايدة رياض وآخرون، إخراج أمير شوقى، وتدور أحداثه فى إطار شعبى يرصد مفهوم الصداقة الحقيقية ولماذا أصبحت الصداقة عملة نادرة، من خلال مزيج من القصص الإنسانية والرومانسية، وتظهر فيه الحارة الشعبية بشكلها الحالى.