شاهد.. محمد عبده يتحدى فيروس كورونا!

كتب امير فتحي في الأحد 15 مارس 2020 08:49 صباحاً - شارك الفنان السعودي، محمد عبده، في حملة التوعية من فيروس الكورونا وذلك عبر رسالة تحذيرية وجهها للوطن العربي والعالم كافة.

وجاء الفيديو تحت عنوان “فنان العرب يتحدى كورونا..” بثته قناة روتانا وأعاد محمد عبده نشره على حسابه على تويتر، حيث قال: “أعزائي المشاهدين في المملكة العربية السعودية ودول الخليج والعالم العربي وكل العالم الي اليوم بيسمعونا، أولا الوباء المنتشر اليوم، الكورونا، نحن في غاية الحذر منه..”

وتابع قائلا: “أرجوا أن نعمل حسابنا ونلتزم بالتوجيهات الي تصدرها لنا الدولة ووزارات الصحة في جميع العالم، وأريد أيضا توجيه رسالتي الى الإعلام، أرجو بأنها بقدر ما تحرص وبقدر ما تعطي من تعليمات أيضا تطمئن الناس كي لا يموتوا في بيوتهم خوفا وهلعا من الكورونا..”

واردف: “الإعلام أيضا له دور في بث الروح المعنوية للناس الجالسة تسمع الأخبار، الأعداد التي تشفى كثير وأكثر من الأعداد التي تصاب به الناس وتموت منه، إن شاء الله ربنا يسلمنا ويسلمكم من كل عاهة ومن كل مرض، آمين”.