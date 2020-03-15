شاهد.. أغرب نصيحة من فاشينيستا كويتية للقضاء على فيروس الكورونا!

كتب امير فتحي في الأحد 15 مارس 2020 08:49 صباحاً - أثارت الفاشينستا الكويتية فاطمة المؤمن موجة من السخرية بعد ظهورها وهي تتحدث عن نصائح لمكافحة فيروس كورونا.
فقد نصحت فاطمة المؤمن متابعيها بشرب الماء بشكل كبير كون الماء يتسبب في إنزال الفيروس إلى المعدة حيث سيتم القضاء عليه، حسب تعبيرها.
وقالت فاطمة المؤمن: “دايما اشربوا ماء لأن الفايروس اذا دش بالصدر هو خطير للغاية بس اذا شربتوا ماء وراح هذا الفايروس ببطنكم البطن فيه أشياء تشيل الفايروس”.
وقد أثار كلام فاطمة المؤمن موجة من السخرية مثل “هي تدري انه فيه مجرى للهواء ومجرى للطعام والا تحسب ان كلها طريقها واحد” و “ما شاء الله في كل شي فاهمات ودائما تتحفونا بمعلومات جديده ومفيده وايد وايد اوميقاد”.
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