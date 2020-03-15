كتب امير فتحي في الأحد 15 مارس 2020 08:49 صباحاً - ظهرت والدة الفنانة السورية، أصالة نصري، خلال بث مباشر، وهي تتصفح هاتفها، وتقول “النسوان بعد الحجر الصحي طلعوا حبالي”.
وكانت أصالة نصري بدأت ببث مباشر برفقة ولديها وهم يلعبان، لتظهر والدتها من خلفهما وتبدأ في الكلام، لتحذرها أصالة أنها في بث مباشر.
غير ان اصالة اضطرت لإنهاء البث المباشر بعد أن ذكرت والدتها اسم الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي.
ولاقى مقطع الفيديو رواجًا واسعًا بين متابعين الفنانة أصالة نصري، وتعددت التعليقات بين منتقد وبين متساءل عن “النساء الحوامل” التي ذكرتهن والدتها وعن علاقة هيفاء وهبي بالموضوع.
كانت هذه تفاصيل خبر والدة اصالة تحرجها: “النسوان بعد الحجر طلعوا حبالى”.. وما علاقة هيفاء وهبي؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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