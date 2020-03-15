شكرا لقرائتكم خبر عن هنا الزاهد تنتهى من تصوير فيلم "الغسالة" بعد أسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل الفنانة هنا الزاهد تصوير مشاهدها فى فيلم "الغسالة" بشكل يومى وبدون توقفات للانتهاء من العمل قبل نهاية شهر مارس الجارى حسب الخطة التى وضعتها الشركة المنتجة، حيث يتبقى لهنا 7 أيام تصوير وتودع دورها فى الفيلم المقرر تحديد موعد طرحه فور الانتهاء من تصويره لاسيما بعد طرح البوستر الأول للعمل قبل أيام.

فيلم "الغسالة" تأليف عادل صليب، إخراج عصام عبد الحميد، وإنتاج سينرجى فيلمز ونيو سينشري وأفلام مصر العالمية، ويشارك فى بطولته أحمد حاتم ومحمود حميدة ومحمد سلام وأحمد فتحى وطاهر أبو ليلة وعدد آخر من الفنانين الشباب، وتدور أحداثه فى إطار رومانسى.

ويسجل الفيلم التعاون السينمائى الثانى بين هنا الزاهد وأحمد حاتم بعدما قدما فيلم "قصة حب" الذى تم عرضه فى موسم عيد الحب من العام الماضى، وحقق نجاحاً لافتاُ، وهو من إخراج عثمان أبو لبن وشارك فى بطولته فرح يوسف، ياسر الطوبجى، علا رشدى، حنان سليمان، ودارت أحداث الفيلم فى إطار رومانسى لايت حول أحمد حاتم الذى يتعرض لحادث ويفقد نظره لتقف حبيبته بجواره وتسانده.

وكان آخر أعمال هنا الزاهد مسلسل "الواد سيد الشحات" فى شهر رمضان الماضى، من تأليف مصطفى صقر ومحمد عز وكريم يوسف وإبراهيم خطاب، وإخراج أحمد الجندى، ومن إنتاج شركة سينرجى، وجمعها بزوجها أحمد فهمي للمرة الأولى، وشارك فى بطولته محمد عبد الرحمن "توتا" ومحمد محمود، إضافة إلى ظهورعدد من النجوم كضيوف شرف على خلال الحلقات.