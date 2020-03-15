يسري نصرالله يعلق على قرار وقف الدراسة: "مش أجازة"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:
نشر المخرج يسري نصرالله، عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر"، تغريدة يعلق بها على قرار تعليق الدراسة لمدة أسبوعين.
وكتب المخرج الكبير: "تعطيل الدراسة مش أجازة، الغرض منها هو تقليل انتشار العدوى أو منعها، يعني ماينفعش نروح مولات وقهاوي والجيم وأي أماكن مزدحمة، حافظوا على نفسكم وعلى أهلكم وأولادكم.".
وأصدر رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، قرارا بتعليق الدراسة في المدارس والجامعات لمدة أسبوعين، بداية من غدا الأحد 15 مارس.
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