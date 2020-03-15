شاهد.. نهى نبيل تقوم بـ “تجربه الفلفل” مع ابنها

كتب امير فتحي في الأحد 15 مارس 2020 06:51 صباحاً - نشرت الفاشينيستا الكويتية نهى نبيل فيديو جديد عبر حسابها على انستغرام ظهرت فيه مع ابنها وهي تقوم بتجربة الفلفل لشرح أهمية غسل اليدين.
وعلقت نهى نبيل على الفيديو كاتبة: “أحب أخلق جو من الإيجابية في البيت حتى في أصعب الظروف ، و هذه فرصه حلوه نعلم عيالنا عادات صحيه و نخليهم يعتمدونها على طول لبيئة أنظف و أأمن ????”.
وتابعت نهى نبيل: “سويتوا تجربه الفلفل مع الأطفال؟ طريقه بسيطه تبين لهم أهميه غسل ايدينهم بشكل دائم و منتظم للوقايه من الأمراض “.
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