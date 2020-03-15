شكرا لقرائتكم خبر عن كريم عبد الوهاب يسجل أغنية جديدة مع فؤش بعد تعاونه مع صابر الرباعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتعاون المطرب محمد فؤاد مع الموزع الموسيقى كريم عبد الوهاب فى أغنية جديدة، لم يستقر على اسمها حتى الآن، كما يظهر فيها محمد فؤاد بشكل جديد ومختلف عن أعماله السابقة، ويتم تسجيل الأغنية خلال الأيام المقبلة بعد وضع اللمسات الأخيرة، حسبما أكد كريم عبد الوهاب لـ"الخليج 365".

من ناحية أخرى يتعاون المطرب صابر الرباعى مع الموزع الموسيقى كريم عبد الوهاب، فى أغنية "سينجل" جديدة باللون الشعبى باللهجة المصرية تحمل اسم "ورحمة قلبى"، من كلمات وليد العزالى، وألحان مدين، ومن المقرر أن يتم طرحه بالأيام المقبلة.

كما تعرضت أغنية "احترمتك" للفنان محمد فؤاد للتسريب الأيام الماضية على الكثير من الصفحات غير الرسمية، ولم تكن هذه المرة الأولى الذى يتعرض فيها ألبوم فؤاد الجديد الذى يحمل عنوان "سلام"، وكان من المقرر طرحه فى الأسواق سبتمبر 2018، إلى القرصنة فقد تعرض من قبل لتسريب أغنية "سلام"، وأغنية "استحملتنى"، وأغنية "فى حضنك"، وأغنية "وسوء تقدير".

وتعرضت أيضا أغنيات ألبوم "سلام" فى وقت سابق للتسريب الذى شمل مقاطع من أغنيات "سلام، راضية بحالى، سوء تقدير" ضمن 12 أغنية يستعد فؤاد لطرحها فى الألبوم، ولم تتوقف التسريبات لمقاطع من أغنيات الألبوم بل وصلت لنشر أغنيات كاملة من ضمنها "فى حضنك، وسوء تقدير"، ويبدو أن تلك ليست آخر التسريبات للصفحة المذكورة، ففى تعليق للصفحة أعلنت أن هناك أغنيات أخرى سيتم نشرها تباعًا.