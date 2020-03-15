شكرا لقرائتكم خبر عن عائشة بن أحمد تنتهى من نصف مشاهدها فى "تقاطع طرق" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت الفنانة عائشة بن أحمد من تصوير أكثر من نصف مشاهدها ضمن أحداث مسلسل "تقاطع طرق"، والتى تقوم ببطولته الفنانة منى زكى، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من النجوم والنجمات مثل سيد رجب، محمد ممدوح، محمد فراج.

وبذلك تشارك الفنانة عائشة بن أحمد فى الدراما المصرية خلال سباق دراما رمضان للموسم الثالث على التوالى، حيث شاركت العام الماضى فى البطولة النسائية لمسلسل "أبو جبل" مع النجم مصطفى شعبان، بينما شاركت فى العام قبل الماضى خلال أحداث مسلسل "نسر الصعيد"، والذى قام ببطولته النجم محمد رمضان.

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عائشة بن أحمد

كما تشارك عائشة بن أحمد أيضاً هذا العام فى الدراما التونسية أيضاً من خلال مسلسل "الطريق إلى الجنة" للمخرج الأسعد الوسلاتى، وهو العمل الذى سيعرض في رمضان المقبل، بعد غياب استمر 8 أعوام.

وفى السينما تشارك أيضاً عائشة بن أحمد فى بطولة فيلم "توأم روحى"، وكانت الشركة المنتجة قد طرحت البوستر الدعائى الأول للعمل خلال الفترة الأخيرة، والمقرر طرحه بدور العرض السينمائى الفترة المقبلة، وتصدر البوستر كل من حسن الرداد وأمينة خليل وعائشة بن أحمد، والفيلم من إخراج عثمان أبو لبن، وتأليف أمانى التونسى، والذى يعد ثالث تجاربها بعدما قدمت فيلمى "بين بحرين" و"قصة حب".

مسلسل "تقاطع طرق"، من تأليف وإخراج تامر محسن، وتعود من خلاله النجمة منى زكى للدراما التليفزيونية بعد غياب 4 أعوام، إذ قدمت آخر أعمالها مسلسل "أفراح القبة" عام 2016، وشارك فى بطولته أحمد السعدنى، رانيا يوسف، إياد نصار، صابرين، جمال سليمان، أحمد حجاج، سلوى عثمان، وآخرون، وإخراج محمد ياسين.