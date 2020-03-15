"لو رجع بيا الزمن هختار حجابي".. ميار الببلاوي توجه رسالة لمهاجميها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

نشرت الفنانة المعتزلة ميار الببلاوي، عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام"، أفيش فيلم "ديسكو ديسكو" الذى شاركت فى بطولته مع الفنانة نجلاء فتحي.

وعلقت ميار الببلاوي على الأفيش : "التوبة تجب ما قبلها علشان محدش يفتكر إني بفتخر بالفيلم دا.. بس هى رسالة لناس شايفين نفسهم عليا أنا من قبلكوا وأنا ميار الببلاوي واللي أنا فيه دلوقتي نعمة من الله.. ولو رجع الزمن هختار حجابي ونفس الطريق إنما متاع الدنيا زائل".

يذكر أن، فيلم "ديسكو ديسكو" قام ببطولته نجلاء فتحى ومحمود حميدة وشريف منير، وتأليف عبد الحي أديب، وإخراج إيناس الدغيدي.