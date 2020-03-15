كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "سابق عصره بمراحل".. حسام داغر يكشف لـ"الخليج 365 الفني"مفاجأة مرتقبة لمسلسل "النهاية" ليوسف الشريف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الفنان حسام داغر عن دوره في مسلسل "النهاية" الذي سيُعرض في السباق الرمضاني 2020.

وفي تصريح خاص لـ"الخليج 365 الفني" أكد أنه سعيد جدًا بالظهور كضيف في المسلسل من خلال تجسيده شخصية مؤثرة في أحداث العمل الذي يقوم ببطولته النجم يوسف الشريف ويخرجه المبدع ياسر سامي، مضيفًا: "دي أول مرة أشتغل معاهم وحبيتهم الاتنين جدًا".

وتابع: "اللي شفته من المخرج في مشاهد المسلسل المصورة أكد لي أن المسلسل ده سابق عصره بمراحل كتيرة وطبعا ترشيحي للدور كان من كاتب السيناريو صديقي وعشرة العمر عمرو سمير عاطف، لإيمانه باأني أفضل من يقدم الشخصيه دي.. وكل ده وسام على صدري".

وقال داغر، في نهاية حديثه "المسلسل بشكل عام تجربة جديدة ومميزه لي وأتمنى أن تنال إعجاب الجمهور".

يذكر أن مسلسل "النهاية" بطولة كل من يوسف الشريف، سهر الصايغ، محمد لطفي، عمرو عبد الجليل، محمد لطفي، ناهد السباعي، شريف منير، تأليف عمرو سمير عاطف، إخراج ياسر سامي، إنتاج سينرجي