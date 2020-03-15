ياسمين عبدالعزيز تشارك جمهورها بـ فيديوهات من عيد ميلاد ابنتها

القاهرة - لايف ستايل
نشرت الفنانة ياسمين عبد العزيز عددا من الفيديوهات من احتفالها بعيد ميلاد ابنتها من خلال خاصية استورى عبر موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام".
يذكر ان الفنانة ياسمين عبد العزيز احتفلت بعيد ميلادها الـ 40، واستطاعت أن تقدم عددا من الأعمال السينمائية الجيدة التي تحمل طابع الكوميديا.
فيما استقرت ياسمين عبد العزيز، على عمرو محمود ياسين، مؤلفًا لمسلسلها الجديد، ومن المقرر عرضه فى رمضان المقبل 2020، من إنتاج شركة "سينرجى".
وتعاقد عمرو محمود ياسين بشكل رسمي الأيام الماضية مع شركة "سينرجى"، وشرع مؤخرًا في كتابة المعالجة الدرامية والحلقات الأولى من المسلسل.
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