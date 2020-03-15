راند رياض تقرر فتح التواصل مع متابعيها عبر "انستغرام" بعد خطبتها

قررت راندا رياض مديرة اعمال وخطيبة الفنان محمد الشرنوبي، فتح مجال التواصل مع متابعيها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام بخاصية استورى من الذين كانوا حريصين على توجيه عدة اسئلة لها عن علاقتها بالفنان محمد الشرنوبى بعد اعلان خطوبتهما.

وجاءت ابرز تعليقاتها حول محمد الشرنوبي "راجل حنين وطيب وجدع واتمنى أن انجب صبي..عايزة ميني شرنوبي".



كما قالت راندا رياض : "لن اتعامل فى علاقتى بالشرنوبى على كونى مديرة اعمال فلا ارغب فى ان تكون هذه العلاقة تربط بيننا بعد الزواج و"كفاية عليا أكون مراته".

واوضحت راندا رياض قائلة: ""أول مرة شفته كان تصوير "فاكر زمان"، وكنا مركزين في الشغل مكنش فيه حاجة وقتها".

Advertisements

قد يهمك أيضا:

محمد الشرنوبي يوجه رسالة رومانسية إلى خطيبته راندا رياض في ليلة رأس السنة

أنغام وزوجها يحتفلان بخطوبة الشرنوبي وراندا رياض